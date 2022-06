Forte baisse attendue à la Bourse de Paris

Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédits photo : - L. Grassin )

La Bourse de Paris est attendue en baisse à l'ouverture lundi, prolongeant ses pertes de vendredi après la publication d'une inflation plus élevée qu'attendu, ce qui renforce les anticipations d'un fort resserrement monétaire de la banque centrale américaine.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 cédait 2,04% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. La semaine passée a été désastreuse avec une chute de 2,69% vendredi et un repli hebdomadaire de 4,60%.

L'inflation aux Etats-Unis a atteint 8,6% en mai sur an, soit bien plus que ce qu'anticipaient les analystes. La hausse des prix à la consommation a de plus recommencé à accélérer le mois dernier alors que les investisseurs espéraient que le pic avait été atteint.

Ces chiffres ont fait chuter fortement la Bourse de New York vendredi, de 2,73% pour le Dow Jones à 3,52% pour le Nasdaq.

La Réserve fédérale (Fed) tiendra sa réunion de politique monétaire mardi et mercredi. Une hausse de ses taux directeurs d'un demi-point de pourcentage, ou 50 points de base, semble acquise mais désormais les marchés s'inquiètent d'un relèvement plus fort.

"Il y a une certaine spéculation que nous pourrions voir la Fed augmenter ses taux de 75 points de base", constate Michael Hewson, analyste de CMC Markets, qui souligne que les chiffres de l'inflation "mettent fin à toute perspective d'une pause en septembre dans le cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale".

Un tel relèvement serait une première depuis 1994 et provoque des craintes sur un éventuel risque de récession aux Etats-Unis.

Le marché de la dette en montre les premiers signes: le taux de la dette américaine à cinq ans a dépassé les 3,30%, s'inscrivant au-dessus des taux à 10 et 30 ans, ce qui est "généralement un indicateur clé de l'imminence d'une récession", selon Michael Hewson.

Le rendement à deux ans a, quant à lui, clôturé vendredi à 3,06%, son plus haut niveau depuis 2008, selon l'analyste de CMC Markets.

Le spécialiste de l'investissement chez Mirabaud, John Plassard rappelle de son côté que "l'indice de confiance de l'Université du Michigan est ressorti vendredi à un plus bas niveau historique, laissant présager d'un effondrement de la consommation", qui est le moteur de la croissance américaine.

Valeurs à suivre

TotalEnergies: le Qatar a annoncé dimanche avoir choisi le géant français des hydrocarbures comme premier partenaire étranger pour développer le plus grand champ de gaz naturel du monde.

Thales: une compensation de 555 millions d'euros sera versée par l'Australie à l'industriel Naval Group, dont Thales est actionnaire, pour mettre un terme financier à l'affaire des sous-marins français, a annoncé samedi le Premier ministre australien Anthony Albanese.

Valneva: la biotech franco-autrichienne a appelé à plus de commandes de la part des pays européens pour son vaccin contre le Covid-19 afin de pouvoir maintenir son contrat avec l'Union européenne.

jvi/jbo/spi