Fort tremblement de terre près de Montélimar : quatre blessés dont un grave

Selon le Bureau sismologique de Strasbourg, un tremblement de terre de magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter s'est produit vers 11h50 près de Montélimar ce lundi.Les secousses ont été ressenties à Lyon, dans toute la vallée du Rhône, et dans une partie de l'Occitanie, jusqu'à Montpellier.Les pompiers de la Drôme annoncent avoir reçu « de nombreux appels pour une secousse ressentie dans le secteur de Montélimar ». Les sapeurs pompiers de le Drôme reçoivent de nombreux appels pour une secousse ressentie dans le secteur de Montélimar. Ne saturez pas inutilement les lignes d'urgence 18 et 112 sauf pour les véritables situations urgence-- Pompiers Drôme (@sdis26) November 11, 2019 Le ministère de l'Intérieur recommande aussi de ne pas composer les numéros d'urgence. Un #TremblementDeTerre a été ressenti ce jour à 11H52 dans le département de la Drôme. Sauf situation d'urgence, il est recommandé de ne pas composer les numéros d'urgence (15, 17, 18, 112, 114) pour cet événement. null https://t.co/UfGFdj2h7J pic.twitter.com/qYKfQJKEJW-- Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) November 11, 2019 « La Terre a tremblé à Montélimar. A priori aucun blessé n'est à déplorer », a tweeté le maire de la ville, Franck Reynier. Et d'ajouter : « Il n'y aurait pas de dégâts. Aucune intervention de pompiers n'a été nécessaire. »Selon un nouveau bilan de la préfecture de l'Ardèche, trois personnes auraient été légèrement blessées, au Teil, et une autre est dans un état grave. Selon le Dauphiné libéré, les trois blessés légers ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers après une crise de panique. La préfecture demande aux habitants de la commune de rester pour le moment à l'extérieur des habitations. Trois gymnases ont été ouverts pour les accueillir. Le centre-ville a été interdit à la circulation. Des bâtiments publics auraient également été touchés. Séisme dans la ...