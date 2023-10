Fort d'un gain électoral, le Labour britannique en congrès

Le leader du parti travailliste Keir Starmer fait un geste de la main lors d'une visite à Hove, à l'ouest de Brighton, le 26 septembre 2021 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Galvanisé par une victoire lors d'une élection partielle cette semaine, le parti travailliste britannique entame dimanche son congrès à Liverpool, rampe de lancement pour mener son chef Keir Starmer à Downing Street dans un an.

Avec une avance entre 15 et 20 points sur les conservateurs dans les intentions de vote pour les élections législatives attendues d'ici janvier 2025, le Labour arrive rempli de confiance dans la ville ouvrière du nord de l'Angleterre.

Jeudi, le parti a remporté haut la main une élection partielle dans une circonscription écossaise au détriment du parti indépendantiste écossais (SNP), un résultat de bon augure: sa performance en Ecosse, où il avait cédé beaucoup de terrain en 2015 et 2019, sera l'une des clés des prochaines législatives.

C'est le quatrième siège que le Labour gagne au Parlement lors d'une élection partielle depuis 2019.

Keir Starmer, bien parti pour devenir le prochain Premier ministre britannique après avoir réorganisé et recentré son parti, a salué "un résultat sismique".

"C'est la première étape sur un chemin très important pour nous tous en Ecosse, pour nous tous à travers tout le Royaume-Uni", a-t-il lancé vendredi à des militants lors d'une réunion post-électorale.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak lors d'un discours durant le congrès du parti conservateur à Manchester, le 4 octobre 2023 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Il a aussi raillé le "cirque" montré par le parti conservateur lors de son congrès tenu cette semaine à Manchester, ironisant sur l'ambition de changement affirmée par le Premier ministre Rishi Sunak.

"Nous sommes le parti du changement", a insisté cet ancien avocat de 61 ans.

Au moment où le pays traverse une sévère crise du coût de la vie, le Labour compte ainsi capitaliser sur l'usure manifeste des Tories, au pouvoir depuis 13 ans, qui apparaissent divisés et penchent de plus en plus à droite dans ce qui semble une tentative de se démarquer.

Selon de nouvelles projections publiées samedi par le site The Observer, le Labour est en passe de remporter une victoire écrasante de l'ampleur de celle de 1997. Les conservateurs perdraient tous les sièges traditionnellement travaillistes qu'ils avaient réussi à gagner lors des dernières élections.

- Starmer mardi -

Photo diffusée par le parlement du Royaume-Uni de la numéro 2 du parti travailliste Angela Rayner à la Chambre des Communes à Londres le 12 juillet 2023 ( UK PARLIAMENT / JESSICA TAYLOR )

Dimanche, c'est la numéro 2 du parti, Angela Rayner, figure montante du Labour et élue du nord populaire, qui ouvrira le congrès, avant un discours lundi de Rachel Reeves, future ministre des Finances dans un éventuel gouvernement travailliste.

Cette économiste a largement contribué à redonner une image de compétence et de sérieux au parti auprès du monde des affaires, qui sera d'ailleurs présent en force au congrès.

Keir Starmer, élu au Parlement depuis 2015 et chef du parti depuis 2020 après avoir succédé au très à gauche Jeremy Corbyn, accusé d'avoir minimisé l'antisémitisme au sein du parti, sera lui mardi à la mi-journée à la tribune.

Il devrait de nouveau décliner les cinq "missions pour le Royaume-Uni", à savoir développer les énergies vertes, doper la croissance économique, assurer un avenir au système de santé public, le NHS, en pleine crise, offrir des opportunités à chacun et améliorer la sécurité.

Il a aussi récemment plaidé pour une relation "plus proche" avec l'Union européenne, s'attirant les foudres des partisans les plus acharnés du Brexit.

Pour l'instant, peu de mesures concrètes ont été annoncées, et plusieurs promesses contenues dans le programme de Keir Starmer en 2020 ont été abandonnées (comme la suppression des frais d'inscription universitaires ou la hausse de l'impôt sur le revenu), offrant une ligne d'attaque aux conservateurs qui accusent le Labour d'inconstance et d'incapacité à prendre des décisions.

Keir Starmer, dont la personnalité suscite peu d'enthousiasme chez les Britanniques, fera-t-il des annonces fortes et répondra-t-il au discours offensif des Tories sur l'immigration ou sur ce que la ministre de l'Intérieur Suella Braverman a appelé le péril "woke" incarné par les travaillistes?

Pour les experts interrogés par l'AFP, il ne prendra sans doute pas beaucoup de risque lors de ce congrès pour ne pas entamer l'avance du Labour dans les sondages, même si 53% des électeurs le trouvent encore flou sur ses positions.