Formule E : première pour Oliver Rowland par Florian Burgaud (iDalgo) Alors qu'il n'y a plus aucun enjeu dans cette fin de championnat du monde de Formule E, Antonio Felix da Costa s'étant assuré le titre pilotes et DS TECHEETAH le titre constructeurs, le Britannique Oliver Rowland a remporté la cinquième course disputée à Berlin sur l'ancien aéroport de Tempelhof mais sur un tracé alternatif, plus long et sinueux. Au volant de sa Nissan e.Dams, il devance Robin Frijns (Virgin Racing) et René Rast (Audi Sport Team Abt). Par ailleurs, les leaders du championnat s'étaient retrouvés en fond de grille après une qualification où personne n'avait voulu nettoyer la piste pour un autre. Dernier e-Prix de la saison ce jeudi, toujours dans la capitale allemande.

