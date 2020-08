Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Formule E : la dernière pour Stoffel Vandoorne Reuters • 13/08/2020 à 20:58









Formule E : la dernière pour Stoffel Vandoorne par Florian Burgaud (iDalgo) Ce jeudi soir, le marathon final de la sixième saison de Formule E prenait fin sur l'aéroport Tempelhof de Berlin (Allemagne). Après six courses disputées en neuf jours, le titre mondial revient au Portugais Antonio Felix da Costa, assuré du sacre depuis le week-end dernier, tandis que le team franco-chinois DS TECHEETAH s'empare de la couronne des constructeurs. Concernant l'ultime ePrix de l'année, c'est le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ) qui s'impose devant son coéquipier Néerlandais Nyck de Vries et le Suisse Sebastian Buemi (Nissan e.dams). Jean-Eric Vergne prend la septième place tandis qu'Oliver Rowland (Nissan e.dams), vainqueur la veille, a abandonné. La saison 7 de Formule E débutera le 16 janvier à Santiago, capitale du Chili.

