Formule E : Da Costa toujours au top par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le portugais, leader du classement général des pilotes dans la catégorie Formule E s'est de nouveau imposé sur circuit tracé sur le site de l'ancien aéroport de Tempelhof à Berlin. Déjà victorieux hier, le portugais a récidivé ce soir en devançant S. Buemi et L. Di Grassi. Avec ce succès tout en maîtrise, le pilote de l'écurie DS Techeetah consolide son leadership au classement général. Parti en pole position, le pilote portugais n'a jamais tremblé au cours du grand prix. Quatre courses sont encore à effectuer sur ce circuit d'ici mercredi prochain mais le titre semble quasiment acquis pour Da Costa.

