Formule 1 : un calendrier 2021 plus chargé

par Pierre Sarniguet (iDalgo) Si la saison 2020 de F1 a été tronquée à cause de la pandémie en réduisant le nombre de courses à 17, les promoteurs de la F1 veulent revenir à un scénario plus classique dès 2021. Ce mardi, ils ont dévoilé le calendrier de la prochaine saison où 23 Grand Prix sont d'ores et déjà au programme. Un circuit inédit sera d'ailleurs parcouru par les pilotes l'an prochain, celui d'Arabie Saoudite prévu en novembre prochain. Pour les fans français, le rendez-vous de l'année aura lieu le week-end du 27 juin avec le Grand Prix de France sur le circuit du Castellet. Si toutes les dates semblent bouclées, reste à savoir si ces courses se feront en présence du public. C'est en tout cas le souhait de Chase Carey, directeur de la Formule 1.

