Formule 1 : Romain Grosjean ne sera plus un pilote Haas en 2021 par Florian Burgaud (iDalgo) Le Haas F1 Team change tout ! Après plusieurs saisons de stagnation avec le duo Romain Grosjean/Kevin Magnussen au volant de ses monoplaces, l'écurie américaine a décidé de passer un grand coup de balai en ne reconduisant pas la paire franco-danoise pour la prochaine saison. Les deux pilotes se retrouvent sans baquet pour 2021 alors qu'il reste seulement six Grands Prix à disputer cette année, le prochain dès dimanche au Portugal. Plusieurs noms sont évoqués pour prendre leur place, donc ceux de Sergio Pérez, Nico Hülkenberg et... Mick Schumacher, le fils de la légende allemande.

