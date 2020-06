Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Formule 1 : Les Grands Prix d'Azerbaïdjan, du Japon et de Singapour annulés Reuters • 12/06/2020 à 16:16









par Matthieu Cointe (iDalgo) La Formule 1 a annoncé ce vendredi l'annulation de trois nouveaux Grands Prix. Les courses de Bakou (7 juin), Singapour (20 septembre) et Suzuka (11 octobre) ne se disputeront pas cette année, en raison de l'épidémie de Covid-19 qui touche le globe depuis plusieurs mois. Après les GP d'Australie, des Pays-Bas, de Monaco et de France, sept épreuves des Championnats du monde de Formule 1 ont désormais été annulées à cause de la pandémie. Huit dates sont pour le moment fixées jusqu'à début septembre, mais des incertitudes pèsent sur la tenue des courses aux États-Unis, au Brésil, ou encore en Russie.Alors qu'elle devait initialement débuter le 15 mars dernier en Australie, la saison 2020 ne commencera que le 5 juillet prochain lors du Grand Prix d'Autriche. Elle comptera entre 15 et 18 épreuves.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.