Formule 1 : « Le titre de champion du monde aura plus de valeur »

Ils étaient prêts. Les monoplaces avaient été transportées, le paddock déployé, les motorhomes installés. Puis tout s'est arrêté. La première victime sportive du Covid-19 fut la Formule 1, qui fête cette année ses 70 ans. Le Grand Prix d'Australie du 15 mars 2020 a été annulé deux jours avant, après plusieurs cas de coronavirus au sein des écuries. Feu rouge.

Trois mois ont passé et une demi-douzaine de courses ont été déprogrammées. Ce week-end, la Formule 1 rallume le moteur et commence sa saison express (et à huis clos) en Autriche. C'est un sprint qui attend les pilotes : huit courses en dix semaines, dont deux courses sur les mêmes circuits (Autriche et Grande-Bretagne). D'autres grands prix pourraient être ajoutés au calendrier. « C'est une course contre la montre », explique Julien Fébreau, qui commente la F1 sur Canal+ depuis 2013. Le journaliste et son consultant vedette, le champion du monde 1997 Jacques Villeneuve, nous présentent les enjeux d'une drôle de saison.

Le Point : Neuf mois d'absence... du jamais-vu. Comment les pilotes ont-ils vécu cette longue pause ?

Jacques Villeneuve : Ça dépend dans quel pays ils étaient et quels moyens financiers ils avaient (rires). Beaucoup se sont entraînés et ont fait du simulateur. Mais les pilotes ont

