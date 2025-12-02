Formule 1-Le Français Hadjar promu chez Red Bull en 2026

(Actualisé avec détails, déclarations)

Le Français Isack Hadjar pilotera la saison prochaine pour Red Bull aux côtés du quadruple champion du monde en titre Max Verstappen, a annoncé mardi l'écurie de Formule 1.

Le Parisien de 21 ans est promu de l'écurie Racing Bulls pour remplacer le Japonais Yuki Tsunoda dans le deuxième baquet de l'écurie Red Bull. Ce dernier est rétrogradé en tant que pilote d'essai et de réserve pour Red Bull après cinq saisons en catégorie reine.

Isack Hadjar est lui-même remplacé chez Racing Bulls par le Britannique Arvid Lindblad, âgé de 18 ans et actuellement sixième du championnat de Formule 2.

"Pour sa première saison en F1, Isack a fait preuve d'une grande maturité et s'est révélé être une personne qui apprend vite", a déclaré le Français Laurent Mekies, directeur de l'écurie Red Bull, dans un communiqué. "Plus important encore, il a démontré sa vitesse pure qui est la qualité numéro un dans ce sport. Nous pensons qu'Isack peut s'épanouir aux côtés de Max et faire des merveilles sur la piste."

Isack Hadjar pointe à la 10e place du championnat des pilotes avec 51 points, soit respectivement 13 et 18 de plus que son coéquipier Liam Lawson (38) et que Yuki Tsunoda (33).

Le vice-champion du monde 2024 de Formule 2 a inscrit des points lors de onze Grand Prix cette saison dont une troisième place aux Pays-Bas, en août, où il est devenu le plus jeune Français à grimper sur le podium en Formule 1.

Il sera le deuxième Tricolore à piloter pour l'équipe Red Bull après Pierre Gasly. Le Normand avait effectué 12 Grand Prix en 2019, avec une quatrième place pour meilleur résultat, avant d'être rétrogradé dans l'écurie Toro Rosso.

"Je suis très reconnaissant envers Red Bull de me donner l'opportunité et la confiance de courir au plus haut niveau de la Formule 1", a déclaré Isack Hadjar dans le communiqué. "Cette année avec Racing Bulls a été absolument incroyable, j'ai beaucoup appris et j'ai décroché mon premier podium."

"Je me sens prêt à rejoindre Red Bull et je suis heureux et fier qu'ils partagent mon sentiment. C'est une opportunité incroyable, je suis impatient de travailler avec les meilleurs et d'apprendre aux côtés de Max", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet et Kate Entringer)