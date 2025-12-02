Formule 1-Le Français Hadjar promu chez Red Bull en 2026

Le Français Isack Hadjar pilotera la saison prochaine pour Red Bull aux côtés du quadruple champion du monde en titre Max Verstappen, a annoncé mardi l'écurie de Formule 1.

Le Parisien de 21 ans est promu de l'écurie Racing Bulls pour remplacer le Japonais Yuki Tsunoda dans le deuxième baquet de l'écurie Red Bull.

Il est lui-même remplacé chez Racing Bulls par le Britannique Arvid Lindblad, âgé de 18 ans et actuellement sixième du championnat de Formule 2.

Pour sa première saison en Formule 1, Isack Hadjar pointe à la 10e place du championnat des pilotes avec 51 points, soit respectivement 13 et 18 de plus que son coéquipier Liam Lawson (38) et que Yuki Tsunoda (33).

Le vice-champion du monde 2024 de Formule 2 a inscrit des points lors de onze Grand Prix cette saison dont une troisième place aux Pays-Bas, en août, où il est devenu le plus jeune Français à grimper sur le podium en Formule 1.

Il sera le deuxième Tricolore à piloter pour l'équipe Red Bull après Pierre Gasly. Le Normand avait effectué 12 Grand Prix en 2019, avec une quatrième place pour meilleur résultat, avant d'être rétrogradé dans l'écurie Toro Rosso.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)