Formule 1 : «J'ai prouvé que j'étais armé mentalement», assure Pierre Gasly

Pour sa deuxième saison en Formule 1, le grand espoir tricolore Pierre Gasly, 23 ans, est passé « par tous les états ». De son premier podium (une 2e place au GP du Brésil en fin de saison) après une rétrogradation chez Toro Rosso au drame qui a touché son ami d'enfance Anthoine Hubert, décédé dans un accident en Formule 2 sur le circuit de Spa, le pilote normand a vécu une année très particulière.Comment qualifieriez-vous votre saison 2019 en Formule 1 ?Émouvante. Elle a été forte et intense coté émotionnel. Je suis passé par tous les états. Il y a eu de la frustration en début de saison à cause des résultats et de la tristesse à Spa au moment de perdre un de mes meilleurs potes. Et pour finir du pur bonheur, le plus beau jour de ma vie, avec le podium au Brésil. J'ai vécu un véritable ascenseur émotionnel.En Formule 1, où on apprend à gérer ses émotions, de tels événements n'ont pas dû faciliter les choses ?Tout dépend de la personnalité de chacun et pour moi c'est important de vivre les moments et de ressentir les choses. C'est ce qui me fait sentir vivant. Quand on obtient une deuxième place après une saison pareille en devenant le plus jeune Français sur un podium, ce sont des rêves d'enfant qui se réalisent. Mais ce n'est pas une finalité en soi. J'en veux beaucoup plus.Quels enseignements tirez-vous de cette saison si particulière ?Beaucoup. J'ai appris à gérer la frustration car on n'a exploité que 80 % du potentiel de la voiture chaque week-end (NDLR : son coéquipier chez Red Bull Max Verstappen bénéficiait une monoplace beaucoup plus performante). Cela m'a montré aussi à quel point la F1 est un sport d'équipe même si on ne regarde que le pilote et que les techniciens et les ingénieurs ont un impact énorme sur ta performance.Comment envisagez-vous l'avenir ?Je n'ai que 23 ans et les choses sont allées très vite. Mon but est de devenir champion du monde et de rester en ...