Formule 1 : Bottas en pole position par Pierre Sarniguet (iDalgo) Une fois n'est pas coutume, les Mercedes ont dominé les qualifications du Grand Prix du 70ème anniversaire de la F1 sur le circuit de Silverstone. Devancé par Hamilton le week-end dernier sur ce même tracé, le finlandais Bottas a pris sa revanche en prenant la pole position avec un dixième d'avance sur son équipier britannique. En seconde ligne, l'étonnant Hulkenberg, qui remplace Sergio Perez pour cause de covid-19, a réussi à prendre le meilleur sur le reste du peloton. A ses côtés, il retrouvera Verstappen, 4ème de ces qualifications, pour le départ du Grand Prix demain à 15H10.

