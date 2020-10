Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Former Paris Stock Exchange building Reuters • 07/10/2020 à 13:56









Les Bourses européennes reculent légèrement mercredi à la mi-séance mais Wall Street devrait rebondir à l'ouverture après avoir été refroidie la veille par la décision de Donald Trump de geler les négociations avec les démocrates sur le plan de relance économique. À Paris, le CAC 40 perd 0,36% à 4.877,78 points vers 11h30 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,53% et à Londres, le FTSE est quasiment inchangé. /Photo prise le 17 septembre 2020/REUTERS/Charles Platiau

