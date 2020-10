Formation professionnelle : pourquoi un salarié sur six risque de perdre des heures

Les salariés ont jusqu'à la fin de l'année pour transférer leur reliquat de DIF sur leur compte personnel de formation. Or, actuellement seulement un salarié sur six l'a fait et aucune campagne de communication n'est prévue.

L'application Moncompteformation a été lancée en novembre 2020. ( AFP / JOEL SAGET )

Fin 2019, un tiers des Français se formaient professionnellement au moins une fois par an, contre la moitié des Allemands. Les ouvriers deux fois moins que les cadres, les salariés de TPE deux fois moins que ceux de grandes entreprises... Pour que " la formation devienne un droit fondamental de notre modèle social" , ainsi que le souhaitait l'ancienne ministre du Travail Muriel Pénicaud, l'exécutif a ainsi lancé en novembre 2019 l'application "MonCompteFormation" censée permettre à chaque salarié ou demandeur d'emploi de s'inscrire directement à une session, sans intermédiaire.

Désormais, un email et un numéro de Sécurité sociale suffisent pour ouvrir son compte personnel de formation (CPF), constater ses droits en euros accumulés au fil des ans, comparer et s'inscrire à l'une des 100.000 sessions de formation certifiante ou diplômante proposées, du CAP fleuriste au web designer.

Les droits acquis avant 2014, au nom du DIF (droit individuel à la formation dont bénéficiaient les salariés avant 2014 et la création du CPF) sont à ajouter. Les salariés ont ainsi jusqu'au 31 décembre 2020 pour transférer le reliquat DIF sur son CPF. Mais selon un sondage réalisé par Ipsos pour le compte de l'organisme Wall Street English, et dévoilé par Les Échos , un salarié sur six seulement l'a fait.

"Le gouvernement est défaillant dans sa communication. Les employeurs aussi" , s'agace Natanael Wright, le président de Wall Street English France auprès du quotidien économique, qui plaide pour repousser l'échéance d'un an et obliger les entreprises à envoyer ou renvoyer les attestations indiquant leurs reliquats à tous ceux qu'elles employaient fin 2014. Une campagne de communication pour les retardataires était prévue, mais n'a pas été lancée à cause de la crise du Covid-19.

Selon la Caisse des Dépôts, qui gère le CPF, un titulaire sur quatre seulement, soit environ cinq millions si l'on ne prend pas en compte les agents publics et les retraités, a renseigné son reliquat d'heures DIF pour un crédit moyen de 1.257 euros.

Ce qui signifie qu'une dizaine de millions de salariés du privé pourraient perdre leur reliquat d'ici deux mois et demi. Soit, en se basant sur le crédit moyen de 1.257 euros, 12,5 milliards d'euros que le système de formation professionnel n'aura pas à provisionner . Des chiffres qui restent néanmoins à valider, précisent Les Échos , qui rappellent que le CPF est plafonné à 5.000 euros, DIF inclus, et 8.000 euros pour les moins qualifiés.