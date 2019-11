Formation professionnelle : « Avec l'application, l'usager reprend le pouvoir »

Jeudi 21 novembre, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, dévoile un élément central de sa réforme de la formation professionnelle votée en septembre 2019. L'application pour smartphone (et le site internet) « Mon compte de formation » va être mise à disposition dans les magasins d'application mobiles. Les salariés et les chômeurs (puis les indépendants à partir d'avril) pourront choisir et payer leur formation sans bouger de chez eux auprès des organismes certifiés. Chaque personne dispose en moyenne de 1 040 euros sur son compte. Ceux qui n'ont jamais utilisé leur CPF auparavant bénéficient, eux, de 1 440 euros. C'est la concrétisation du « big bang » de la formation professionnelle promis par Muriel Pénicaud, qui a mis le paquet sur la communication auprès du grand public. Pierre Charvet, cofondateur et directeur général de Studi, un groupe qui se présente comme le leader français de la formation diplômante en ligne, estime que cela va faciliter l'accès aux formations des moins qualifiés. Entretien.Le Point : Quel regard portez-vous sur l'application Mon compte de formation dévoilée jeudi 21 novembre ?Pierre Charvet : Depuis que le Compte personnel de formation existe, nous faisons beaucoup de formations par ce biais, mais les bénéficiaires sont surtout des personnes déjà diplômées, souvent dans les grandes métropoles. L'utilisation du CPF était en effet conditionnée à un processus très lourd. Il fallait passer...