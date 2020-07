So Foot • 13/07/2020 à 06:00

Formation en France et fuite des talents : le péril jeune

Les clubs français peuvent-ils encore profiter de leur travail de formation ? La question se pose chaque année avec toujours plus d'insistance au regard de l'exode de joueurs à peine majeurs qui préfèrent partir pour signer leur premier contrat professionnel loin de leur club formateur. Un problème national, qui concerne aussi bien le Paris Saint-Germain et Lyon, que des clubs moins huppés comme Metz ou Nancy, et qui soulève de nombreuses interrogations. Surtout, une grande inquiétude : celle de voir les clubs professionnels délaisser la formation, par manque de rentabilité, dans les années à venir.



Les centres de formation à l'épreuve du baccalauréat

" Il faut qu'on m'explique en quoi faire sa post-formation à Fribourg garantit de jouer en Bundesliga. Je suis presque convaincu que le premier argument est financier. " Olivier Perrin, directeur

L'histoire de Kiliann Sildillia ressemble à celle de beaucoup d'autres jeunes joueurs. À tout juste 18 ans, le prometteur défenseur a décidé de quitter Metz, son club formateur, pour traverser le Rhin et signer un premier contrat professionnel de trois ans à Fribourg, en Allemagne. Né à quelques minutes du stade Saint-Symphorien; à Montigny-lès-Metz, et arrivé à 9 ans à l'école de foot des Grenats, Sildillia avait pourtant le profil parfait pour lancer sa carrière ici, dans sa ville, et devenir l'un des chouchous du public messin. ", développe Olivier Perrin, directeur du centre de formation du FCM.Au moment de partir, il reste dans la boîte à souvenirs cette unique apparition dans le groupe de Vincent Hognon cette saison, à Rouen, où il aura assisté du banc à une triste défaite (3-0) de son équipe en 32de finale de Coupe de France.