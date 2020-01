Formation aux dangers de la montagne : «Ta vie peut basculer même à 5 m d'une piste»

Les espaces de neige poudreuse et vierge agissent souvent auprès des freeriders comme un aimant. « Difficile de résister à cet appel », concède Victor Daviet, champion de France de surf slopestyle en 2009 et organisateur pour la troisième fois des Safety Shred Days dans la station d'Arèches-Beaufort (Savoie), La Mecque du ski et du surf libre.« Pendant deux jours les 4 et 5 janvier, nous proposons une formation aux dangers de la montagne, détaille le jeune sportif. Elle comporte une partie théorique et une autre avec des ateliers très pratiques. » Et le prix modique (35 euros pour une journée et 120 euros pour le week-end, nourriture et forfait inclus) devrait convaincre les récalcitrants de s'inscrire à une formation qui peut clairement leur sauver la vie. La saison passée, une soixantaine d'avalanches ont causé la mort de 13 personnes en France. Jeudi, un skieur est décédé hors-piste dans le massif de Belledonne dans l'Isère rappelant que le danger est permanent.«Démocratiser la sécurité à la montagne»« J'ai été pris dans une avalanche en 2014 en Alaska. Je n'ai dû ma survie qu'à mon sac à dos airbag, narre le jeune homme de 29 ans. Quelques années plus tard, nous avions été déposés en hélicoptère avec dix snowboarders. Là encore une avalanche a enseveli certains d'entre nous sous deux mètres de neige. On a sorti un de mes amis après cinq minutes mais il était déjà en hypothermie. » Ce nouvel épisode agit comme un déclic pour Victor Daviet. « Il fallait faire quelque chose pour la communauté du freeride et démocratiser la sécurité à la montagne », assure le jeune homme. Et tant pis si certains restent rétifs. « S'ils pensent que la sécurité c'est pas cool, nous on veut rendre cool la sécurité. Il faut prendre conscience que ta vie peut basculer même à 5 m d'une piste balisée. »