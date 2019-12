Format, empreintes digitales, sécurité... Trois choses à savoir sur la nouvelle carte d'identité

Petite révolution à venir dans les portefeuilles. À partir du 2 août 2021, les cartes d'identité seront délivrées au format d'une carte bancaire. C'est ce que vient de répondre le ministère de l'Intérieur à une question écrite du sénateur Cyril Pellevat (Les Républicains), comme l'a repéré le site NextINpact.En fait, la France ne fait que s'aligner sur un règlement européen du 20 juin dernier, portant sur « la sécurité des cartes d'identité délivrées aux citoyens de l'Union européenne ». Certains pays, comme l'Allemagne ou l'Espagne, l'ont déjà mis en œuvre. Le but est d'aboutir à une harmonisation dans toute l'UE.La nouvelle carte comportera en effet davantage d'informations personnelles et devrait permettre de réaliser plus facilement une série d'opérations en ligne. Voici les trois choses essentielles à savoir sur notre future carte d'identité. Plus petit formatComme c'est le cas pour les permis de conduire depuis 2013, la carte d'identité passera au format classique de 8,5 cm × 5,4 cm, c'est-à-dire celui d'une carte bancaire ou d'une carte de fidélité. Non seulement elle sera plus petite, mais aussi « plus dure et plus résistante », vante le sénateur Cyril Pellevat. Finie la carte au format A7 et plastifiée, en vigueur depuis 1987 mais dont les bords se décollent régulièrement. Si l'arrivée de cette nouvelle carte est prévue pour le 2 août 2021, « il y aura sûrement une période de transition, et on attendra l'expiration et le renouvellement des cartes actuelles pour les changer », précise l'élu, qui a commencé sa carrière professionnelle au sein d'un Système d'Information Ressources Humaines (SIRH). Plus de donnéesLa future carte d'identité sera aussi composée d'une puce, comprenant notamment « une photographie et deux empreintes digitales du titulaire », comme l'a indiqué le gouvernement dans sa réponse écrite. Le but est double : lutter ...