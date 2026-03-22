 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Forfait, Saliba remplacé par un autre défenseur central de Premier League
information fournie par So Foot 22/03/2026 à 22:11

Forfait, Saliba remplacé par un autre défenseur central de Premier League

Forfait, Saliba remplacé par un autre défenseur central de Premier League

Juste récompense. À la suite du forfait de William Saliba, qui souffre d’ « une douleur récurrente à la cheville gauche qui nécessite des soins et une période de repos minimale de dix jours », selon un communiqué de la FFF, un autre défenseur de Premier League a été appelé à la rescousse. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a choisi de convoquer Maxence Lacroix. Le central de Crystal Palace de 25 ans, jamais appelé avec les Espoirs (bien qu’ayant porté le maillot national en U16, U17, U18 et U20), figure pour la première fois dans le groupe des Bleus.

Troisième forfait pour le rassemblement

Ce forfait de Saliba, qui vient tout juste de perdre la League Cup face à Manchester City avec Arsenal, est le troisième après ceux de Bradley Barcola, victime d’une entorse ligamentaire sévère de la cheville droite, et Manu Koné, touché aux ischio-jambiers. Pour rappel, lors de leur tournée américaine, les Bleus affronteront le Brésil le jeudi 26 mars et la Colombie le dimanche 29 mars.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Élections municipales : à Lyon, Jean-Michel Aulas annonce déposer un recours
    Élections municipales : à Lyon, Jean-Michel Aulas annonce déposer un recours
    information fournie par So Foot 22.03.2026 23:21 

    Digne de son affrontement avec John Textor. Alors que Grégory Doucet, maire sortant de Lyon, annonçait dans la soirée de ce dimanche être réélu, il se pourrait que tout ne soit pas encore totalement terminé dans la capitale des Gaules. Lors de sa prise de parole, ... Lire la suite

  • L'Inter Milan frustré par la Fiorentina
    L'Inter Milan frustré par la Fiorentina
    information fournie par So Foot 22.03.2026 23:12 

    Fiorentina 1-1 Inter Milan Buts : Ndour (77ᵉ) pour la Viola // Esposito (1 e ) pour les Nerrazurri La peur de gagner ? Incapable de gagner depuis trois rencontres en championnat (une défaite et deux nuls), l’Inter Milan a encore craqué, cette fois face à la Fiorentina ... Lire la suite

  • Avec un doublé de Vinícius, le Real Madrid sort vainqueur d'un derby débridé
    Avec un doublé de Vinícius, le Real Madrid sort vainqueur d'un derby débridé
    information fournie par So Foot 22.03.2026 23:09 

    Au terme parti dans tous les sens, le Real Madrid a arraché la victoire dimanche soir face à l'Atlético (3-2). Vinícius a régalé, Kylian Mbappé était de retour et les Colchoneros ont envoyé deux bijoux dans la cage de Lunin. Bref, on a vécu une belle soirée de ... Lire la suite

  • Strasbourg bat Nantes sur le fil
    Strasbourg bat Nantes sur le fil
    information fournie par So Foot 22.03.2026 22:59 

    Porté par un virevoltant Matthis Abline (un but et une passe décisive), le FC Nantes pensait tenir au moins un nul dans la quête du maintien, mais s’est finalement fait renverser par Strasbourg dans le temps additionnel (2-3). La déception est immense pour les ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank