Forfait pour les victimes de l'Eglise : les fidèles pas tous prêts à payer

Il y a ceux qui sont prêts à faire un don et ceux qui, à l'inverse, jugent que ce n'est pas aux ouailles de mettre la main au porte-monnaie. Les fidèles catholiques promettent de ne pas répondre d'une seule et même voix à l'appel à la générosité de l'Église de France pour financer le « fonds de dotation spécifique » destiné aux victimes de prêtres pédophiles. Ce samedi, les évêques rassemblés à Lourdes (Hautes-Pyrénées) ont voté le principe d'une « somme d'argent unique et forfaitaire » à remettre aux proies des bourreaux du clergé dans un esprit de « reconnaissance de la souffrance ».Le montant de la réparation ne sera pas connu avant avril mais devrait se chiffrer « en milliers d'euros ». Les bénéficiaires seront dans un premier temps ceux pour qui les faits sont prescrits. Pour les dossiers judiciaires en cours, le versement interviendra plus tard. Selon l'épiscopat, « chaque évêque prendra l'initiative de renouer avec les personnes victimes qu'il connaît » afin de leur proposer ce forfait alimenté par un financement « auprès des évêques, des prêtres coupables quand ils sont vivants » mais aussi « des fidèles dans une démarche volontaire ».Quête historiqueSeulement voilà, ces derniers sont divisés sur cette quête historique. « Ce n'est pas à nous de payer, ce n'est pas de notre faute, ça serait trop facile ! C'est à l'Église, elle-même, qui est riche, de prendre ses responsabilités. Elle peut être aidée par le Vatican », martèle Rose, quinquagénaire croisée à l'église de la Sainte-Trinité à Paris (9e). « Le Seigneur nous invite à suivre les bergers. Mais moi, je ne les suis pas toujours ! », prévient-elle. LIRE AUSSI > Pédophilie dans l'Église : 2 000 témoignages reçus en trois moisÀ 500 m de là, Catherine, paroissienne à Notre-Dame de Lorette, pense, elle, qu'elle donnera « sans doute », même si « l'argent ne soigne pas les blessures ...