Forfait pour la CAN, Umar Sadiq entre en jeu avec son club

Pour les Basques, la CAN passe après.

A deux jours de l’entrée en lice du Nigéria, Umar Sadiq a déclaré forfait pour la CAN, à cause d’une douleur à un genou. Sauf que l’attaquant a déjà rejoué avec la Real Sociedad, lors du huitième de finale de la Coupe du Roi contre Osasuna, mercredi (victoire 2-0 des Basques). Ce qui n’a évidemment pas plu au sélectionneur du Nigeria, José Peseiro : « Que puis-je dire? J’ai vu le rapport médical disant qu’il ne sera pas rétabli avant quinze jours au moins, et peut-être plus. » …

JBC pour SOFOOT.com