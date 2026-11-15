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Forfait de taille pour le Portugal
information fournie par So Foot 15/11/2026 à 14:00

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Forfait de taille pour le Portugal

Forfait de taille pour le Portugal

Il ne manquait plus que ça. Terrassé par le Danemark samedi (1-4) pour le premier match depuis la retraite internationale de Cristiano Ronaldo, le Portugal aura pour mission de se relever mardi face au pays de Galles . Mais cela devra se faire sans son nouveau capitaine.

Dans un communiqué publié ce dimanche, la Fédération portugaise (FPF) a annoncé que Bernardo Silva quittait le rassemblement , jugé « inapte » après des examens. Le milieu de terrain va donc rejoindre dans les prochaines heures son club, le Real Madrid. Déjà remplaçant face à la Danish Dynamite, Silva, qui compte 116 sélections avec la Seleção , laissera donc son brassard à Bruno Fernandes.…

TM pour SOFOOT.com

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