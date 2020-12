Forêts: "Pas question de filialisation" de l'ONF, affirme Denormandie

Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie a démenti "avec force" mardi au Sénat tout projet de filialisation de l'Office national des forêts (ONF), à l'occasion de l'examen en première lecture du budget 2021 pour l'agriculture.

"Jamais je n'autoriserai une filialisation de l'ONF", a assuré le ministre, précisant que "dans tout le débat sur le contrat d'objectifs et de performance de l'ONF, ce débat n'est jamais arrivé sur la table".

Le sénateur écologiste Joël Labbé avait interpellé M. Denormandie sur un article de presse faisant état d'un "projet de filialisation des missions d'intérêt général de l'ONF et le transfert à la sous-traitance de leurs travaux forestiers, ce qui induirait la suppression de plus de 600 emplois".

Le Sénat dominé par l'opposition de droite a rejeté un amendement de M. Labbé proposant une augmentation de 80 postes équivalent temps plein (ETP) pour l'ONF, "pour commencer à enrayer la pression financière dont souffre l'établissement".

"Il est impératif de pérenniser l'existence de l'ONF et d'en augmenter les effectifs", a plaidé M. Labbé, affirmant que l'ONF "est passé de plus de 15.000 emplois en 1985 à à peine plus de 8.000 aujourd'hui".

Les députés avaient déjà voté en première lecture un amendement supprimant la baisse envisagée des effectifs de l'ONF (-95 ETP).

Concernant la forêt privée, le Sénat a voté des amendements visant à rétablir 3 ETP au sein du Centre national de la propriété forestière (CNPF), afin de "maintenir les effectifs à leur niveau de 2020".

Le Sénat a largement rejeté, à main levée, le projet de budget 2021 pour l'agriculture, globalement stable, à hauteur de quelque 3 milliards d'euros. Ce budget "n'ouvre pas de perspective significative, au contraire, il en ferme", a jugé le rapporteur spécial Patrice Joly (PS).

A cette somme, s'ajoutent les financements de l'enseignement agricole, qui portent le budget du ministère de l'Agriculture à 4,8 milliards d'euros. L'agriculture et l'alimentation bénéficient aussi des fonds du plan de relance, à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Sans oublier les financements européens de la PAC, pour un total en 2021 de 9,5 milliards d'euros.