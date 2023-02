Ford lance un fourgon de livraison ultrarapide à Pikes Peak

Ne cherchez pas dans le catalogue le prix de ce monospace aux lignes attrayantes. Il est hors de portée de quiconque et restera un exemplaire unique pour une expérience très Ford. La marque américaine, qui tend à réduire sa présence opérationnelle en Europe, va marcher sur les traces de Audi, Peugeot et Volkswagen, et Romain Dumas sur celles de Vatanen, Loeb, Unser, le regretté Ken Block et… lui-même.

Il s'agira depuis 2012 de la neuvième participation de Dumas à la course vers les nuages, la bien-nommée puisque le tracé de cette route privée et à péage, il faut le souligner, serpente à travers 156 virages. Les concurrents ont 1 440 mètres de dénivelé à gravir, partant de 2 862 mètres au point milliaire 7 jusqu'à la ligne d'arrivée située à 4 300 mètres, au sommet de la montagne. Un petit mont Blanc !

Véritable mercenaire de cette épreuve hors normes, le pilote français va s'aligner cette fois sur un véhicule très spécial, conçu pour ce tracé. C'est Ford qui en a eu l'idée, de quoi célébrer dignement la 101e édition de l'épreuve qu'il a disputée depuis la première course en 1916 avec la Ford T. À l'époque, la Model T a réussi à atteindre la ligne d'arrivée, ce qui était déjà un exploit en 28 min et 3 s.

Fait notable, la route était entièrement en terre battue, tutoyant les précipices en un vertigineux ballet qui rassemble depuis les véhicules les plus divers devant une foule

