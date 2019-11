Ford GTE LM : légende du Mans

Ford avait « vendu » la GT comme la supercar de route la plus proche d'une authentique voiture de course et nous avions pu constater que les quelques 1350 heureux propriétaires du modèle en auraient effectivement pour leur argent sur le plan dynamique (voir notre article). Toutefois, afin que nous puissions vérifier plus précisément son affirmation initiale, le constructeur américain nous a récemment proposé d'essayer la GTE LM, soit la version de compétition qui a remporté sa catégorie lors de l'édition 2016 des 24 Heures du Mans, 50 ans tout juste après la première victoire de Ford dans la Sarthe avec la mythique GT40 en passe de devenir une star de cinéma (voir notre article).Initiation au simulateurNotre premier contact avec la GTE LM a été virtuel. Entendez par là que nous avons pu la découvrir sur le simulateur du « Ford Performance Center » de Charlotte aux Etats-Unis. Plus que par le niveau de performances - très élevé ? de la voiture, cette étape a surtout été jugée utile en raison du choix du circuit sur lequel nous allions pouvoir en prendre le volant : le Virginia International Raceway. Monument méconnu de l'histoire des sports mécaniques américaine, cette piste est effectivement un morceau de bravoure dans tous les sens du terme. Tracé en 1954 à l'aide d'un simple bulldozer dans la campagne verdoyante et vallonnée de Virginie, le « VIR » est ce qu'il convient d'appeler un « circuit naturel à...