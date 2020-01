Force Barkhane : Macron annonce l'envoi de 220 soldats supplémentaires au Sahel

Le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi l'envoi de 220 soldats supplémentaires au Sahel pour renforcer la force militaire française Barkhane qui combat les djihadistes dans la région.« J'ai décidé d'engager des capacités de combats supplémentaires, 220 militaires viendront renforcer les troupes de Barkhane » (qui compte déjà 4 500 hommes, NDLR), a déclaré le président français à l'issue d'un sommet avec les présidents des pays du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso) à Pau (Pyrénées-Atlantiques).De son côté, Washington a quant à elle annoncé vouloir réduire sa présence militaire en Afrique. Les ressources que le Pentagone consacre à l'Afrique ou au Moyen-Orient « pourraient être réduites et ensuite redirigées », a déclaré le chef d'état-major américain, le général Mark Milley. Ces forces permettraient « d'améliorer la préparation de nos forces aux Etats-Unis soit vers le Pacifique », a-t-il expliqué.Des discours anti-français « indignes »C'est « une mauvaise nouvelle pour nous », a réagi Emmanuel Macron. « J'espère pouvoir convaincre le président Trump que la lutte contre le terrorisme se joue aussi dans cette région et que le sujet libyen n'est pas séparable de la situation au Sahel et dans la région du lac Tchad », a-t-il également déclaré.L'ajout de militaires français risque de passer difficilement auprès des populations de la région. Vendredi dernier, un millier de Maliens avaient manifesté à Bamako pour réclamer le départ des troupes étrangères, notamment françaises. LIRE AUSSI > Avec les soldats de la force Barkhane, dans l'enfer djihadiste du sanctuaire de Tofagala« Les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes [...] parce qu'ils servent d'autres intérêts, soit ceux des groupements terroristes [...], soit ceux d'autres puissances étrangères qui veulent simplement voir les Européens plus ...