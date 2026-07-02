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Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Suisse-Algérie !
information fournie par So Foot 02/07/2026 à 11:06

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Suisse-Algérie !

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Suisse-Algérie !

Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !

Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles. Au menu aujourd’hui : le seizième épisode avec Léo Ruiz, rédacteur en chef du magazine So Foot, qui va vous redonner foi en l’amitié, la vraie, et quelques billes avant Suisse-Algérie.…

SF pour SOFOOT.com

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