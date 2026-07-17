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Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Espagne-Argentine !
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 11:32

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Espagne-Argentine !

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Espagne-Argentine !

Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !

Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles. Dans ce vingt-quatrième épisode de Footox spécial Coupe du monde 2026, Andrea Chazy reçoit Mathieu Rollinger, rédacteur en chef de So Foot.com , qui lance parfaitement cette Finalissima .…

SF pour SOFOOT.com

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