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Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Écosse-Brésil !
information fournie par So Foot 24/06/2026 à 11:38

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Écosse-Brésil !

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Écosse-Brésil !

Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !

Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles. Au menu aujourd’hui : le dixième épisode avec Marc Hervez dit « Le U » dit « Mark The Ugly », journaliste à So Foot et Society , qui vous a déterré pour l’occasion un banger de la fin des années 2000. Attention, ça scotche !…

SF pour SOFOOT.com

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