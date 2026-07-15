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Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Angleterre-Argentine !
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 12:12

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Angleterre-Argentine !

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Angleterre-Argentine !

Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !

Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles. Au menu aujourd’hui : le 23 e épisode du Mondial avec Nicolas Fresco, journaliste pour So Foot et Society , qui vous spoile Angleterre-Argentine ! Avec de la paix, de la paix, et encore de la paix au programme.…

SF pour SOFOOT.com

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