Footox : Le foot se portera-t-il mieux sans Ronaldo et Messi ?

Dans ce nouvel épisode de Footox , diffusé comme tous les lundis midi sur Tsugio Radio, Mathieu Rollinger accueille Arthur Jeanne et Julien Duez, tous deux journalistes à So Foot. Le débat posé sur la table concerne Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui, pour la première fois depuis deux décennies, ne répondront pas à l’appel de leur sélection, puisque récemment retraités. Comment combler ce vide laissé par le départ de ces deux mastodontes ? Quelle nation aura le plus de mal à tourner la page ? Qui pour reprendre le flambeau ?

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Production : Studio All Sound

SF pour SOFOOT.com