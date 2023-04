Footbar, la stat pour tous

Les cyclistes et joggers auraient l’apanage des données statistiques pour se la péter après l’entraînement ? Absolument pas pour la start-up française Footbar, qui a lancé le premier capteur statistique pour tous les footballeurs, avec une ambition : devenir le Strava du ballon rond.

« Papa, c’est quoi un capteur ? Pourquoi ils mettent ça sur leur mollet ? » Le petit Quentin est chafouin, en ce mercredi midi. Les employés de Footbar viennent de stopper net sa séance de penaltys face à son père, sur le stade synthétique de l’hippodrome d’Auteuil. Rien de scandaleux, puisque c’est l’heure du match hebdomadaire chez Footbar. « On est 28 salariés, mais aujourd’hui on n’est que 12 pour jouer, c’est déjà pas mal » , sourit Maëlle. Comme beaucoup d’entreprises, la start-up française, basée dans un incubateur au stade Jean-Bouin, avec vue sur le Parc des Princes, a fait du football un outil RH. Sauf qu’ici, tout le monde porte une sangle au mollet, dans laquelle on glisse un capteur révolutionnaire. « Tiens, toi tu prends Ousmane Dembélé, essaye de ne pas te blesser ! glisse Maëlle. Tu le connectes à ton téléphone, et à la fin du match tu auras toutes tes stats sur l’appli. »

Silicon Valley, Girondins et Covid

« Pour faire simple, on est le premier capteur de données pour tous les footballeurs, amateurs, pros : pour tout le monde. En gros, on est le Strava du foot, mais en plus poussé » , introduit Jacques d’Arrigo, qui a rejoint le navire en 2020. Pour vulgariser, le petit bout de plastique de 6 grammes – qu’on oublie vite une fois le match lancé – est un accéléromètre, là où Strava ou les montres Garmin ne sont que des GPS. « Il a la capacité d’étudier les mouvements de la jambe qu’il reconnaît via une base de données avec un million de gestes référencés » , éclaire Jacques. Déjà adopté par 30 000 utilisateurs, le capteur Footbar est en pleine expansion et vient d’être porté pour la 200 000 e fois depuis son lancement. Un chiffre appelé à rapidement exploser, d’après les sensations lors du premier match.…

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com