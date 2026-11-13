Football: Valérien Ismaël nouvel entraîneur du Havre

Championnat - Middlesbrough - Blackburn Rovers

PARIS, 12 novembre (Reuters) - Le ‌Havre a nommé jeudi Valérien Ismaël au poste ​d'entraîneur jusqu'à la fin de saison pour succéder à Didier Digard, écarté fin octobre.

"Valérien Ismaël (...) s’appuiera ​sur sa forte expérience pour mener à bien la mission ​qui lui a été ⁠confiée jusqu’à la fin de saison", écrit ‌le club normand dans un communiqué.

Ancien défenseur central, le Français de 51 ans ​compte de ‌nombreuses expériences d'entraîneur dans plusieurs pays : ⁠Allemagne, Angleterre, Autriche, Grèce et Turquie. Il était récemment à la tête de Blackburn, en ⁠deuxième division ‌anglaise, avant son départ en février ⁠dernier.

Le Havre met en avant la "belle expérience" ‌d'un entraîneur "ayant déjà connu des 'situations d’urgence', ⁠ce qui pourrait lui être très ⁠utile dans les ‌semaines à venir".

Dernier de Ligue 1 avec seulement ​deux points et ‌aucune victoire en dix matches, le HAC avait écarté Didier ​Digard le 31 octobre tandis que Jean-Michel Roussier avait démissionné de son poste ⁠de président.

Jaïr Karam a assuré l'intérim, dimanche, lors de la défaite contre Lorient (2-0). Les Normands se déplaceront à Troyes la semaine prochaine après la trêve internationale.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ​par Zhifan Liu)