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Football-Valérien Ismaël nouvel entraîneur du Havre
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 19:16

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Le Havre a nommé jeudi Valérien Ismaël au poste d'entraîneur jusqu'à la fin de saison pour succéder à Didier Digard, écarté fin octobre.

"Valérien Ismaël (...) s’appuiera sur sa forte expérience pour mener à bien la mission qui lui a été confiée jusqu’à la fin de saison", écrit le club normand dans un communiqué.

Ancien défenseur central, le Français de 51 ans compte de nombreuses expériences d'entraîneur dans plusieurs pays : Allemagne, Angleterre, Autriche, Grèce et Turquie. Il était récemment à la tête de Blackburn, en deuxième division anglaise, avant son départ en février dernier.

Le Havre met en avant la "belle expérience" d'un entraîneur "ayant déjà connu des 'situations d’urgence', ce qui pourrait lui être très utile dans les semaines à venir".

Dernier de Ligue 1 avec seulement deux points et aucune victoire en dix matches, le HAC avait écarté Didier Digard le 31 octobre tandis que Jean-Michel Roussier avait démissionné de son poste de président.

Jaïr Karam a assuré l'intérim, dimanche, lors de la défaite contre Lorient (2-0). Les Normands se déplaceront à Troyes la semaine prochaine après la trêve internationale.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)

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