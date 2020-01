Football : un clip pour «gagner du terrain» contre le racisme

La 20e journée de Ligue 1 débute par Rennes-Marseille ce vendredi et se conclut dimanche par PSG - Monaco, deux belles affiches. Il y aura sans doute de belles actions sur le terrain, mais l'une d'elles commence dès mercredi, à l'initiative de la Ligue de football professionnel (LFP). Ce début de la phase retour du Championnat de France sera ainsi marqué par un clip de sensibilisation à la lutte contre le racisme.Tout le week-end, dans les stades de l'élite comme de Ligue 2, sur les sites Internet des clubs, sur les réseaux sociaux, un film d'une trentaine de secondes sera diffusé, partagé, retransmis. Il est accessible ce mardi sur notre site Internet, en avant-première.Inspiré du modèle de la série animée « Olive et Tom », il montre un public vibrer et se rassembler dans un stade où tout le monde se mélange. À la fin, ce slogan : « Au foot, la seule couleur qui compte, c'est celle de son équipe. Contre le racisme, continuons à gagner du terrain. » Efficace.« Passer des messages éducatifs »« Il ne faut jamais oublier qu'il faut lutter de toutes ses forces contre le racisme », témoigne Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la Ligue 1. La dirigeante est une militante de la cause citoyenne depuis des années, à la Fondaction du football comme à la Ligue qu'elle préside depuis plus de trois ans.« Cela fait partie des devoirs du football, reprend-elle. Je trouve souvent injuste qu'on conspue le football, qu'on ne montre que des images négatives, que je ne nie pas, elles existent. Mais il y a tellement de choses extraordinaires entreprises également. Contribuer à lutter contre le racisme, passer des messages éducatifs, c'est aussi montrer ce qu'est le foot intrinsèquement. »À savoir un lieu de mixité, de diversités, de liant social. « Les faits de racisme sont assez rares dans les stades de Ligue 1 mais il ne faut pas oublier le racisme ordinaire que l'on rencontre dans le monde amateur. Ce clip ...