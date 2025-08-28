Football-Tirage au sort relevé pour le PSG en Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain, tenant du titre de la Ligue des champions, a hérité jeudi d'un tirage au sort relevé pour la phase de ligue de l'édition 2025/2026 de la C1.

Dans le chapeau 1, celui des équipes au meilleur coefficient UEFA, le PSG a tiré le Bayern Munich, qu'il recevra au Parc des Princes, et Barcelone, où il se déplacera.

Les Parisiens accueilleront également l'Atalanta Bergame, Tottenham et Newcastle et voyageront au Bayer Leverkusen, au Sporting Portugal et à l'Athletic Bilbao.

Les deux autres clubs de Ligue 1 engagés, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco, partagent deux adversaires : le Real Madrid et le Club Bruges.

L'OM, de retour en C1 trois ans après sa dernière participation, a également hérité de Liverpool, de l'Atalanta Bergame et de l'Ajax Amsterdam, qu'il recevra tous trois au stade Vélodrome.

De son côté, Monaco, qui enchaîne une deuxième participation consécutive défiera notamment Manchester City, la Juventus, Tottenham ainsi que le petit poucet chypriote, Pafos.

Le calendrier complet de la phase de ligue sera dévoilé samedi.

Dans cette première phase à 36 équipes, il faudra se classer aux huit premières places pour se qualifier directement en huitièmes de finale ou entre la 9e et la 24e place pour participer aux barrages.

La première journée de la phase de ligue aura lieu les 16, 17 et 18 septembre tandis que la finale de la C1 est prévue le 30 mai à Budapest.

Les adversaires du PSG : Bayern Munich, Barcelone, Atalanta Bergame, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting CP, Newcastle, Athletic Bilbao.

Les adversaires de l'Olympique de Marseille : Liverpool, Real Madrid, Atalanta Bergame, Club Bruges, Ajax Amsterdam, Sporting CP, Newcastle, Union Saint-Gilloise.

Les adversaires de l'AS Monaco : Manchester City, Real Madrid, Juventus, Club Bruges, Tottenham, Bodo/Glimt, Galatasaray, Pafos.

(Rédigé par Vincent Daheron à Paris)