Football: Tashima, candidat à la présidence de la Fifa, espère rencontrer Diallo

Kozo Tashima, président d'honneur de la Fédération japonaise de football, qui a annoncé sa candidature à la présidence de la FIFA lors d'une conférence de presse à Tokyo

par Irene Wang

TOKYO, 25 novembre (Reuters) - Kozo Tashima, ‌le président d'honneur de la fédération japonaise de football (JFA) et l'un des trois ​candidats à la présidence de la Fifa, a déclaré mercredi s'être entretenu au téléphone avec le candidat français Philippe Diallo, ajoutant qu'il espérait le rencontrer prochainement ​en Europe.

Le Japonais et le Français sont les deux candidats en lice pour défier le président ​sortant Gianni Infantino. Ce dernier brigue un quatrième ⁠mandat à la tête de l'instance mondiale malgré la défiance d'une ‌partie du globe à son encontre après son projet avorté visant à céder une partie des droits commerciaux des compétitions de ​la Fifa, dont la ‌Coupe du monde, à des investisseurs privés.

La semaine dernière, Philippe ⁠Diallo avait appelé Kozo Tashima à "unir leurs forces". Le Japonais s'était montré ouvert à une collaboration avec le président de la Fédération française de football (FFF).

Mercredi, ⁠lors d'une conférence ‌de presse à Tokyo traduite par un interprète, Kozo Tashima a ⁠dit que les deux dirigeants partageaient la même vision concernant la Fifa ‌et pourraient travailler ensemble si leurs stratégies s’alignaient, même si ⁠de nouvelles discussions pourraient également révéler des divergences.

L’objectif principal, a-t-il ⁠déclaré, est de ‌déterminer comment "nous pouvons normaliser la Fifa ou la remettre sur la bonne voie".

Kozo ​Tashima a également indiqué vouloir réaliser ‌un seul mandat à la tête de l'instance s'il était élu.

"En ce qui concerne ma candidature, je ​tiens toutefois à préciser que, même si je suis élu, je n’ai l’intention d’exercer la présidence que pendant un seul mandat de quatre ⁠ans", a-t-il dit.

Il a ajouté qu’il s’attacherait à "apporter les changements nécessaires à la gouvernance de la Fifa", en particulier concernant son processus décisionnel, et à la rendre plus transparente.

L'élection est prévue le 18 mars prochain à Rabat.

(Reportage Irene Wang à Tokyo ; rédigé par Aadi Nair à Bangalore; version française Vincent Daheron, ​édité par Augustin Turpin)