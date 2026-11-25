Kozo Tashima, président d'honneur de la Fédération japonaise de football, qui a annoncé sa candidature à la présidence de la FIFA lors d'une conférence de presse à Tokyo
par Irene Wang
TOKYO, 25 novembre (Reuters) - Kozo Tashima, le président d'honneur de la fédération japonaise de football (JFA) et l'un des trois candidats à la présidence de la Fifa, a déclaré mercredi s'être entretenu au téléphone avec le candidat français Philippe Diallo, ajoutant qu'il espérait le rencontrer prochainement en Europe.
Le Japonais et le Français sont les deux candidats en lice pour défier le président sortant Gianni Infantino. Ce dernier brigue un quatrième mandat à la tête de l'instance mondiale malgré la défiance d'une partie du globe à son encontre après son projet avorté visant à céder une partie des droits commerciaux des compétitions de la Fifa, dont la Coupe du monde, à des investisseurs privés.
La semaine dernière, Philippe Diallo avait appelé Kozo Tashima à "unir leurs forces". Le Japonais s'était montré ouvert à une collaboration avec le président de la Fédération française de football (FFF).
Mercredi, lors d'une conférence de presse à Tokyo traduite par un interprète, Kozo Tashima a dit que les deux dirigeants partageaient la même vision concernant la Fifa et pourraient travailler ensemble si leurs stratégies s’alignaient, même si de nouvelles discussions pourraient également révéler des divergences.
L’objectif principal, a-t-il déclaré, est de déterminer comment "nous pouvons normaliser la Fifa ou la remettre sur la bonne voie".
Kozo Tashima a également indiqué vouloir réaliser un seul mandat à la tête de l'instance s'il était élu.
"En ce qui concerne ma candidature, je tiens toutefois à préciser que, même si je suis élu, je n’ai l’intention d’exercer la présidence que pendant un seul mandat de quatre ans", a-t-il dit.
Il a ajouté qu’il s’attacherait à "apporter les changements nécessaires à la gouvernance de la Fifa", en particulier concernant son processus décisionnel, et à la rendre plus transparente.
L'élection est prévue le 18 mars prochain à Rabat.
(Reportage Irene Wang à Tokyo ; rédigé par Aadi Nair à Bangalore; version française Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)
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