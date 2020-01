Football : saison terminée pour la Lyonnaise Ada Hegerberg, premier Ballon d'or féminin ?

Gros coup dur pour les filles de l'OL et surtout pour Ada Hegerberg. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, l'attaquante norvégienne va devoir se faire opérer, comme l'a annoncé le club rhodanien dans un communiqué ce mardi 28 janvier.Le premier Ballon d'Or féminin de l'histoire en 2019 sera donc indisponible plusieurs mois. Il est fort probable qu'on ne la revoit pas sur les terrains avant la fin de saison. « Et voilà, j'ai rompu mon ligament croisé antérieur, a-t-elle réagi sur son compte Twitter. C'est un coup dur pour moi, mais je vais travailler avec tout mon cœur et toute mon énergie pour traverser cette épreuve. Le meilleur est à venir. » So here it is. I ruptured my ACL this weekend. This is a setback for me, but I'm going to work through this with all my heart and my energy. The best is yet to come. YOU'LL SEE ME SOON! pic.twitter.com/4Mdd005bW2-- Ada S Hegerberg (@AdaStolsmo) January 28, 2020 « La date opératoire sera définie dans les prochains jours et l'indisponibilité sera cohérente avec les statistiques connues pour ce type de blessure, indique le communiqué. L'Olympique lyonnais va proposer à Ada les meilleures conditions chirurgicales et de réhabilitation post-opératoires pour retrouver la plénitude de ses moyens. »Une alerte à l'entraînement la veilleCoïncidence, c'est le 5e membre du club, hommes et femmes confondues à subir ce type de blessure depuis le début de saison.Annoncée dans le groupe pour la réception de Reims dimanche dernier à l'occasion de la 14e journée de D 1, la buteuse de 24 ans n'était finalement pas sur la feuille de match et n'a pas participé au succès 5-0 du leader lyonnais.La veille, « elle avait eu une alerte à l'entraînement », avait indiqué son coach Jean-Luc Vasseur après la rencontre. « On avait l'impression que ça allait bien, mais dimanche matin, elle a été un peu handicapée », avait-il précisé. ...