Football : Rwanda, ce nouveau sponsor du Paris St-Germain

Kylian Mbappé, Neymar ou encore Mauro Icardi vous donneront-ils envie de visiter le Rwanda ? Les joueurs devront en tout cas en faire la promotion en s'engageant durant trois ans dans la campagne Visit Rwanda, fruit du partenariat qu'a officialisé mercredi le Paris SG avec le pays. « Nous avons l'ambition de bâtir un partenariat puissant pour valoriser l'impressionnante transformation du Rwanda », a déclaré Marc Armstrong, directeur du sponsoring pour le PSG, cité dans un communiqué du club.

Le partenariat prévoit que des joueurs du PSG se rendent au Rwanda en relatant leur visite sur les réseaux sociaux. Ils porteront par ailleurs la marque « Visit Rwanda » au dos de leurs tenues d'entraînement et d'avant-match. Le slogan sera aussi visible sur la manche des maillots de l'équipe féminine. « Le Rwanda sera également le fournisseur exclusif de café et de thé au Parc des princes à partir de la saison prochaine, et présentera également des marques rwandaises lors d'un événement d'une semaine à Paris », affirme le journal rwandais The New Times.

Le double champion de France est le second club de football à s'engager, après Arsenal, qui a signé un partenariat semblable en mai 2018, chiffré à 30 millions de livres sterling, soit 34 millions d'euros. « Le maillot d'Arsenal est vu 35 millions de fois par jour à travers le monde, et nous sommes l'une des équipes les plus regardées de la planète », avait

