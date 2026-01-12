 Aller au contenu principal
Football-Rolland Courbis, ancien défenseur et entraîneur, est mort
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 11:33

(Actualisé avec réactions)

Rolland Courbis, ancien joueur puis entraîneur français, est mort lundi à 72 ans, a annoncé sa famille à RMC.

Dans sa première carrière, celle de joueur, le natif de Marseille était défenseur central, champion de France à trois reprises : en 1972 avec l'Olympique de Marseille puis en 1978 et 1982 avec l'AS Monaco. Il était ensuite devenu entraîneur, officiant principalement dans de nombreux clubs français.

Sur le banc de l'OM, il avait été finaliste de la Coupe UEFA (C3) et vice-champion de France en 1999. Il avait notamment entraîné Toulon, les Girondins de Bordeaux ou encore Montpellier.

Depuis 2005, Rolland Courbis était aussi un chroniqueur emblématique de RMC.

Au cours de sa carrière, celui qui a également évolué à Ajaccio, à l'Olympiakos, à Sochaux et à Toulon a été impliqué dans plusieurs affaires judiciaires. Il a notamment été condamné en 1997 à deux ans de prison, dont six mois ferme, pour fraude fiscale dans l'affaire dite de la caisse noire du SC Toulon puis, en 2007, à deux ans de prison ferme et à 200.000 euros d’amende dans l'affaire des comptes de l'OM.

Le RC Lens, qu'il a dirigé lors de la saison 2000/2001, a salué sur X cette "figure charismatique et emblématique du football français" qui "a marqué l'Hexagone par son authenticité".

"Il aura marqué le club par sa personnalité unique", a de son côté réagi le Stade Malherbe Caen, où il a été entraîneur assistant en 2019.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)

