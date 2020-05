Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Football: Reprise en Allemagne de la Bundesliga le 16 mai Reuters • 07/05/2020 à 15:13









FOOTBALL: REPRISE EN ALLEMAGNE DE LA BUNDESLIGA LE 16 MAI BERLIN (Reuters) - La saison du championnat de football allemand Bundesliga, interrompue depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus, reprendra le 16 mai, a annoncé jeudi la Ligue allemande de football (DFL), devenant ainsi le premier des grands championnats en Europe à retrouver le chemin des stades. La reprise se fera selon un protocole sanitaire très strict et tous les matches se dérouleront à huis clos, a précisé la DFL. Le premier match de reprise opposera le Borussia Dortmund à Schalke 04. En France, le championnat de Ligue 1 a été définitivement interrompu après 28 journées et le PSG a été sacré champion. (Karolos Grohmann; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

