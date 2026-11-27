Ligue Europa de l'UEFA - Stade Rennais - Olympiacos
PARIS, 27 novembre (Reuters) - Le Stade Rennais a annoncé vendredi se séparer de son entraîneur Franck Haise, au lendemain d'une défaite en Ligue Europa sur le terrain des Néerlandais de Nimègue (3-1).
"Le SRFC a engagé une procédure à l'endroit de son entraîneur principal Monsieur Franck Haise et deux de ses adjoints (...)", a fait savoir le club breton sur les réseaux sociaux.
Arrivé en février à la tête du Stade Rennais, l'ancien entraîneur de Lens et de Nice n'a pas obtenu les résultats escomptés, malgré la qualification européenne arrachée en fin de saison dernière.
Rennes n'occupe cette saison que la 9e place de la Ligue 1 après onze journées et reste sur quatre matches sans victoire, toutes compétitions confondues.
Le club précise dans son communiqué que l'équipe sera dirigée dimanche à Toulouse par Sébastien Tambouret, qui avait déjà assuré l'intérim la saison dernière entre le limogeage de Habib Beye et l'arrivée de Franck Haise.
(Vincent Daheron, rédigé par Tangi Salaün)
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