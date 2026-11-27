Football-Rennes se sépare de son entraîneur Franck Haise

Ligue Europa de l'UEFA - Stade Rennais - Olympiacos

PARIS, 27 novembre (Reuters) - Le ‌Stade Rennais a annoncé vendredi se ​séparer de son entraîneur Franck Haise, au lendemain d'une défaite en Ligue Europa ​sur le terrain des Néerlandais de Nimègue (3-1).

"Le SRFC ​a engagé une ⁠procédure à l'endroit de son entraîneur ‌principal Monsieur Franck Haise et deux de ses adjoints (...)", a fait ​savoir le ‌club breton sur les réseaux ⁠sociaux.

Arrivé en février à la tête du Stade Rennais, l'ancien entraîneur de Lens ⁠et de ‌Nice n'a pas obtenu les ⁠résultats escomptés, malgré la qualification européenne ‌arrachée en fin de saison ⁠dernière.

Rennes n'occupe cette saison que ⁠la 9e ‌place de la Ligue 1 après onze ​journées et reste ‌sur quatre matches sans victoire, toutes compétitions confondues.

Le club ​précise dans son communiqué que l'équipe sera dirigée dimanche à ⁠Toulouse par Sébastien Tambouret, qui avait déjà assuré l'intérim la saison dernière entre le limogeage de Habib Beye et l'arrivée de Franck Haise.

(Vincent Daheron, rédigé par ​Tangi Salaün)