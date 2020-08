Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Football : Quique Setién limogé de son poste d'entraîneur du FC Barcelone Reuters • 17/08/2020 à 21:23









Football : Quique Setién limogé de son poste d'entraîneur du FC Barcelone par Pierre Sarniguet (iDalgo) La défaite historique du FC Barcelone 8 buts à 2 contre le Bayern Munich aura laissé des traces. Le comité de direction du FC Barcelone a annoncé le renvoi du coach de l'équipe ce lundi soir. Quique Setién était arrivé sur le banc Blaugrana en janvier dernier. Après huit mois et un bilan de 16 victoires, 4 nuls et 5 défaites, l'entraîneur espagnol n'a pas réussi à remporter le moindre trophée avec le Barça. Les prestations peu convaincantes de son équipe lui ont donc causé une éviction anticipée par cette défaite cinglante la semaine dernière.

