Football-Pavard s'engage à Marseille et retrouve la Ligue 1
01/09/2025 à 23:22

L'international français Benjamin Pavard va retrouver la Ligue 1 où il s'est engagé lundi à l'Olympique de Marseille, a annoncé le club phocéen.

"Benjamin Pavard est Olympien", a partagé l'OM sur X.

Le défenseur de 29 ans évoluait ces deux dernières saisons à l'Inter Milan où il a remporté le championnat d'Italie en 2024 et disputé la finale de la Ligue des champions en mai dernier, largement perdue face au Paris Saint-Germain (5-0).

Benjamin Pavard fait son retour en Ligue 1 neuf ans plus tard. Il avait quitté son club formateur, Lille, en 2016 après 21 rencontres dans l'élite dont sa première à 18 ans.

Il était ensuite parti en Allemagne, d'abord à Stuttgart puis au Bayern Munich. En Bavière, le Nordiste a remporté la Ligue des champions en 2020, face au PSG (1-0), et la Bundesliga à quatre reprises (2020, 2021, 2022 et 2023).

Benjamin Pavard est le quatrième champion du monde 2018 avec l'équipe de France à rejoindre la Ligue 1 cet été après les signatures de Paul Pogba à Monaco, d'Olivier Giroud à Lille et de Florian Thauvin à Lens.

Le défenseur central ou latéral aux 55 sélections a été convoqué dimanche par Didier Deschamps pour pallier le forfait de William Saliba à l'occasion du premier rassemblement des Bleus cette saison pour lancer les qualifications à la Coupe du monde 2026.

(Rédigé par Vincent Daheron)

Sport
