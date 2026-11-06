Football-Pagis convoqué pour la première fois chez les Bleus, plusieurs retours dont Tchouaméni

Pablo Pagis, l'attaquant du Paris FC, a été sélectionné vendredi pour la première fois en équipe de France pour les deux derniers matches de la phase de poules de la Ligue des nations contre l'Italie et la Turquie, tandis qu'Aurélien Tchouaméni a été rappelé par le sélectionneur Zinédine Zidane.

Pablo Pagis, le fils de l'ancien attaquant de Ligue 1 Mickaël, va découvrir l'équipe de France à 23 ans. Il a notamment profité des absences sur blessure d'Ousmane Dembélé, de Maghnes Akliouche ou encore d'Esteban Lepaul.

Le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni effectue, lui, son retour chez les Bleus alors qu'il n'avait pas été convoqué par "Zizou" à l'occasion de sa première liste.

Après un premier rassemblement sous l'ère Zinédine Zidane réussi le mois dernier, avec trois victoires et un match nul, l'équipe de France peut valider sa qualification en quarts de finale de la compétition dès jeudi prochain, à Milan, si elle ne perd pas en Italie.

Les Bleus recevront ensuite la Turquie, dimanche 15 novembre, au stade Atlantique de Bordeaux.

Les 23 joueurs sélectionnés :

Gardiens de but : Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens),

Défenseurs : Andy Diouf (Inter Milan), Malo Gusto (Chelsea), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Leny Yoro (Manchester United).

Milieux de terrain : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Côme), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).

Attaquants : Bradley Barcola (Liverpool), Desiré Doué (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Pablo Pagis (Paris FC), Marcus Thuram (Inter Milan).

(Rédigé par Vincent Daheron)