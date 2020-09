Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Football National : Le Red Star et Le Mans dos à dos, deux matchs reportés Reuters • 01/09/2020 à 22:48









Football National : Le Red Star et Le Mans dos à dos, deux matchs reportés par Pierre Sarniguet (iDalgo) La troisième journée de National débutait ce soir avec sept rencontres initialement prévues. Pour cause de covid-19, deux matchs ont été reportés (FC Annecy/FC Villefranche Beaujolais et Quevilly/Bourg-Péronnas). Dans les cinq autres matchs, Concarneau est allé s'imposer sur la pelouse de Lyon-Duchère 2 buts à 1 grâce à G. Gégousse et G. Jannez. Le club rhodanien n'entame donc pas de la meilleure des manière ce championnat avec un nul et deux défaites. Concarneau prend lui la tête du classement. Dans le choc de la soirée entre le Red Star et Le Mans, il n'y a finalement pas eu de but. Les résultats complets : Stade Briochin 0 - 2 Laval Lyon-Duchère 1-2 Concarneau SO Cholet 3 - 1 FC Sète Avranches 2 - 0 Créteil Red Star 0 - Le Mans 0

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.