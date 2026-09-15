Football-Munich et Barcelone accueilleront les finales de la Ligue des champions 2028 et 2029

L'Allianz Arena de Munich et le Camp Nou de Barcelone accueilleront respectivement les finales de la Ligue des champions en 2028 et 2029 alors que Lyon recevra la finale de la C1 féminine en 2028, a annoncé mardi l'UEFA.

L'Allianz Arena organisera sa troisième finale de Ligue des champions après celle de 2012 remportée par Chelsea face au Bayern Munich et celle de 2025, lors du premier titre du Paris Saint-Germain obtenu face à l'Inter Milan (5-0).

Barcelone accueillera la finale en 2029, un an avant la Coupe du monde 2030 que l'Espagne organise avec le Portugal et le Maroc.

Ce sera également la troisième fois que la finale de la C1 se tiendra au Camp Nou, qui l'avait accueillie pour la dernière fois en 1999 lors du deuxième sacre de Manchester United.

Le stade Metropolitano de Madrid, antre de l'Atlético de Madrid, est déjà prévu pour accueillir la finale de l'édition en cours, le 5 juin.

Le Groupama Stadium de Lyon accueillera pour sa part la finale de la Ligue des champions féminine en 2028. Une compétition que les Lyonnaises ont remporté huit fois.

(Rédigé par Aadi Nair à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)