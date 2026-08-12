Football-Messi ne sait pas s'il va jouer "encore longtemps"

Lionel Messi a déclaré mercredi s'interroger sur la suite de sa carrière après le décès de son père, Jorge, la semaine dernière.

Jorge Messi est décédé la semaine dernière à 68 ans dans une clinique de la ville argentine de Rosario, des suites d'une longue maladie.

"Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi. Je ne sais pas comment aller de l'avant. Je ne faisais que jouer au foot, mais aujourd'hui, je me demande sérieusement si je vais continuer à le faire encore longtemps", a écrit Lionel Messi dans un hommage publié sur Instagram.

"Tu étais à mes côtés depuis le début, il restait si peu de temps avant la fin. Pourquoi n'as-tu pas pu tenir encore un peu plus longtemps pour que nous puissions terminer ensemble ?"

Jorge Messi a étroitement accompagné son fils tout au long de sa carrière, dès ses débuts à Barcelone. Il a été pour lui un pilier essentiel et a, pendant plusieurs années, joué le rôle d'agent.

Le capitaine argentin, âgé de 39 ans, a révélé qu'il avait notamment disputé la Coupe du monde 2026 - lors de laquelle l'Argentine s'est inclinée en finale contre l'Espagne - pour réaliser le souhait de son père.

"Tu m'as toujours demandé de disputer la dernière Coupe du monde, et c'est quelques jours avant le coup d’envoi que ton état s'est aggravé", a-t-il poursuivi.

"C’était la première fois que tu n’allais pas être présent à une compétition. À chaque fois qu’un match se terminait, j’attendais et j’espérais recevoir un message de ta part. C’est là que j’ai pris conscience de la gravité de la situation."

Pendant la Coupe du monde, le capitaine argentin a vécu des émotions contrastées après avoir inscrit un triplé lors de l'entrée en lice de son équipe contre l’Algérie, fondant en larmes alors qu’il célébrait son premier but.

Il avait expliqué que ses larmes n'avaient "rien à voir avec le football", après avoir traversé "quelques jours difficiles".

L'octuple Ballon d'Or a raconté qu'il aurait voulu remporter la finale pour son père, mais qu'il n'avait plus l’énergie nécessaire pour ramener un deuxième titre de champion du monde à la maison après celui de 2022, acquis en finale contre l'équipe de France.

"Mes jambes n'en pouvaient plus. Cette fois, j’ai essayé de repousser mes limites physiques, mais je n'y suis pas parvenu. Je ne me suis jamais senti bien."

(Rédigé par Rohith Nair à Bangalore; version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)